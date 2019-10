Ansichtssache in Remscheid : Neue Generation von Bildungsverlierern wächst heran

Ansichtssache in Remscheid

Meinung Remscheid Bei aller guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bleibt Remscheid im Hinblick auf die Sozialstruktur eine problematische Stadtgesellschaft.

Das hat es lange Zeit nicht gegeben, dass die Arbeitslosenquote in Remscheid zum zweiten Mal hintereinander eine Sechs vor dem Komma hat. Eine gute Entwicklung. Je mehr Menschen in Remscheid eine Arbeit haben, desto besser für die Menschen und für die Stadt. Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, gibt es auch in anderen Bereichen mehr Licht als Schatten.