Oktoberfest in Remscheid : Sogar Bayern feiern in Lennep mit

Am Wochenende strömten wieder tausende Besucher ins Festzelt. Für Stimmung sorgten die Donnervögel.

Über zwei Abende lang verwandelte sich die Robert-Schumacher-Straße in eine Pilgerstätte für Fans der bajuwarischen Wiesn-Kultur: In schicken Dirndln und feschen Lederhosen gekleidet, wanderten Hunderte Feierwütige ins große Festzelt nahe des Lenneper Bahnhofs. Aus den Musikboxen dröhnte bereits aus weiter Entfernung die heitere Stimmungsmusik und vor dem Zelt bildete sich eine lange Schlange. Sie alle hatten sich in Schale geworfen, um 600 Kilometer entfernt von der bayerischen Metropole, zünftig zu feiern.

Die Stimmung im Zelt war von Beginn an ausgelassen: Die lange Warteschlange setzte sich vor der Garderobe fort. Doch die Festzeltbesucher verkürzten sich die Zeit einfach mit der ersten Maß Bier. Klaus Kreutzer, Vorsitzender des Verkehrs- und Fördervereins, beobachtete die eintrudelnden Gäste aufmerksam. „Bewundernswert in welcher Garderobe die Leute kommen.“ Noch mit etwas Sorge hatte der Vereinschef den Vorverkauf der Karten beobachtet. Anders als in den Vorjahren, in denen die Karten binnen weniger Tage restlos vergriffen waren, hatte es diesmal nahezu bis zum Veranstaltungstag gedauert, ehe das Zelt restlos ausverkauft war. Einige Stammgäste hätten den Feiertag für ein verlängertes Wochenende genutzt und seien verreist, bemerkte Kreutzer, „doch die Sorgen über den Kartenverkauf waren unbegründet.“ Erneut habe sich Lennep als bergische Hochburg des Oktoberfestes bewährt.