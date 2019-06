Lennep Offensiv : Bauarbeiten fordern Geduld der Anwohner

Remscheid Über den Ausbau der Stadionkreuzung und den Flickenteppich in der Altstadt diskutierte Lennep Offensiv ausgiebig.

Nach dem Ausbau der Trecknase ist nun die lange Bauzeit an der Rader-/Ringstraße vielen Lennepern ein Dorn im Auge. Dass die Stadionkreuzung ertüchtigt werden müsse, leuchtete vielen am Donnerstagabend in der Lenneper Altstadt ein. „Geht das denn aber nicht etwas schneller? Man könnte doch mehr Arbeiter einsetzen“, regte beispielsweise Bärbel Beck, Inhaberin des Modehauses Johann an.

Anwohner der Ringstraße berichteten von Müllproblemen rund um die provisorische Bushaltestelle. Zirngiebl versprach den Mülleimer öfter leeren zu lassen. Auch die Beschilderung der Sperrung auf der Wupperstraße, in Höhe des Rewe, fanden einige verwirrend: Um in die Straße Am Stadion gen Altstadt zu fahren, würden viele Leute über den Rewe-Parkplatz fahren, um dann seitlich in die Straße Am Stadion einzubiegen und später geradeaus über die Kreuzung zu fahren. „Vielleicht wäre es besser, die Sperrung ein Stück hinter die Kreuzung zu schieben, damit die Leute direkt links in die Straße Am Stadion fahren können“, regte Beck an. Zirngiebl stimmte zu.