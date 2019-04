Frühlingsfest : Blumenmeer lässt Lennep aufblühen

Ranunkel oder Blaukissen? Ingelore Rißmeyer aus Remscheid hat sich dann für die gelbe Ranunkel entschieden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Mit dem Frühlingsfest von „Lennep Offensiv“ startet in der Altstadt die Freiluft-Saison. Das gute Wetter lockte viele Besucher in den historischen Stadtkern, in dem fast schon Urlaubsatmosphäre herrschte.

Aus dem Winterschlaf erwachte am Sonntag die Lenneper Altstadt. Pünktlich zum Frühlingsfest von „Lennep Offensiv“ blühte die Röntgenstadt auf: Die Sonne strahlte mit den Besuchern um die Wette, die den historischen Stadtkern mit viel Leben und Freude füllten. Den nötigen Farbakzent steuerte die Gärtnerei Höpken aus Burscheid bei.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen kitzeln auf der Haut, eine leichte bergische Brise weht zwischen den Fachwerkhäusern auf den Alter Markt: Hier duftet es köstlich nach geröstetem Kaffee, nach frisch gebratenen Würstchen und nach süßen Quarkbällchen. Die Geräuschkulisse setzt sich wohltuend aus sanfter Musik und freudigen Gesprächen von Menschen zusammen, die die Außengastronomie der Cafés und Bistros nutzen oder auf der Bierzeltgarnitur vor der Bühne Platz nehmen. Die Stimmung ist ausgelassen und ruhig, fast wie im Urlaub.

Info Rund um den „Alter Markt“ Das wurde geboten Neben Gärtnerei Höpken und örtlichen Vereinen beteiligten sich an dem Fest auch die Treckerfreunde Remscheid. Anlässlich des Frühlingsfestes gab es diesmal wieder einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Kinder freuten sich über ein Karusell und Einkäufer über regionale Produkte.

Ein prächtiges Meer gibt es auch, nur nicht aus Wasser, sondern aus bunten Farben der hübsch blühenden Pflanzen, die der Gärtnereibetrieb Höpken mitgebracht hat. Die bunten Blumen und Stauden ziehen den Blick der Besucher magisch auf sich: Gelbe Hornveilchen, violette Stiefmütterchen, leuchtend rosafarbene Primel. Beim Anblick der Blütenpracht zeichnet sich bei der ein oder anderen flanierenden Besucherin ein zufriedenes Lächeln im Gesicht ab. Es bringt zum Ausdruck, was viele an diesem sonnigen Vormittag im Herzen der Röntgenstadt denken: Endlich ist der Frühling da – auch in Lennep.

Seit vielen Jahren schon lädt der Verein „Lennep Offensiv“ zum Frühlingsfest in die Altstadt ein und eröffnet damit die Freiluft-Saison. Nach einem langen Winter, ist das stets die erste Veranstaltung im Jahr, die wieder unter freiem Himmel stattfindet und längst nicht immer bei diesem frühlingshaften Wetter wie dieses Jahr. „Diesmal haben wir wirklich Glück“, sagt Torsten Höpken und schaut sich zufrieden um. Bereits zum sechsten Mal besucht der Gärtner aus Burscheid das „Lennep blüht auf“-Fest und hat auch schon verregnete Tage mitgemacht. „Aber selbst bei schlechtem Wetter kommen die Leute, auch wenn sie dann vielleicht nicht unbedingt Blumen mitnehmen.“ Mitgebracht hat er diesmal besondere Stauden, wie Schaumblüte und Wolfsmilch. „Mit Hornveilchen lockt man keinen mehr hinter dem Ofen hervor“, ist sich Höpken sicher. Der Kunde will für Garten und Balkon den besonderen Hingucker. Am frühen Vormittag läuft der Verkauf gut, obwohl es zum Abend hin voraussichtlich besser wird. „Die Leute haben in der Regel keine Lust, die Blumen die ganze Zeit mitzuschleppen.“ Das Besondere an diesem Fest fasst Höpken schließlich zusammen: „So ein tolles Altstadt-Feeling mit dieser schönen Kulisse und Atmosphäre gibt es sonst nirgends.“