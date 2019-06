Entscheidung in Ratssitzung : DOC – Remscheid legt vor beim Klageverzicht

Sollten Remscheid und Wuppertal ihre Klage-Verzichte erklären, könnten die DOC-Planungen in Lennep Fahrt aufnehmen. Foto: McArthurGlen

Remscheid / Wuppertal In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause soll der Rat am 4. Juli die Rücknahme der Klagen gegen die Pläne für ein Factory-Outlet-Center (FOC) am Wuppertaler Hauptbahnhof beschließen.

Der Beschluss ist an die Bedingung gekoppelt, dass Wuppertal im Gegenzug seine Klagen gegen die DOC-Pläne in Lennep zurück nimmt.

Die Chancen dafür sind gegeben. Denn CDU, Grüne und FDP haben für die Sitzung des Wuppertaler Rates am 8. Juli einen Antrag eingebracht, der genau diesen Klageverzicht vorschlägt. Der Remscheider Rat würde praktisch in Vorleistung gehen. Es gehe darum, ein „deutliches Signal“ an die Nachbarstadt zu senden, dass man es mit dem immer wieder angebotenen wechselnden Klageverzicht ernst meint, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz auf Nachfrage.