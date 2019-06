Ausbildung an der Volkshochschule : Gästeführer für die Region gesucht

Solingen / Remscheid Im Wintersemester 2019/2020 startet an der Bergischen Volkshochschule eine Ausbildung, die unter anderem touristische Highlights von Solingen, Remscheid und Wuppertal vermittelt. Anfragen von Touristen steigen.

Das Bergische Städtedreieck hat eine Menge an touristischen Attraktionen zu bieten. Schloss Burg, Müngstener Brücke, der Brückenpark inklusive Schwebefähre, die Schwebebahn in Wuppertal, die im August auch wieder fahren soll, sind dabei nur wenige Highlights, die von Touristen gerne besucht werden.

„Wir bekommen immer mehr Anfragen von Reisegruppen, die nicht nur eine Stadt, sondern alle drei per Bus erkunden wollen“, sagt Holger Piwowar. Der Geschäftsführer Bergisches Land Tourismus Marketing (BLTM) hat auf die stetig wachsenden Anfragen reagiert. Von daher werden Gästeführungen nicht nur in Solingen, Remscheid und Wuppertal allein, sondern auch regionale Tagestouren angeboten. „Es war aber schwierig, dafür geeignete Gästeführer zu finden“, sagt Piwowar.

Das Thema „Ausbildung zur/m regionalen Gästeführer/in“ wird bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 11. Juli, im kleinen Konzertsaal des Theaters an der Konrad-Adenauer-Straße behandelt. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Stadtführer gibt es in Solingen, Remscheid und Wuppertal. Mit denen, aber auch mit der Bergischen Volkshochschule und dem Stadtmarketing der drei Bergischen Großstädte hat man sich zusammengesetzt, um verbindliche Pflichtmodule festzulegen. Rund 70 Stunden soll die Ausbildung zum regionalen Gästeführer im kommenden Wintersemester an der Volkshochschule dauern. Zwei Mal wöchentlich je 90 Minuten sind vorgesehen. „Der Kurs ist auf maximal 30 Personen begrenzt. 15 sollten mindestens mitmachen“, sagt Holger Piwowar. Je mehr mitmachen, desto geringer sind die Kosten für die Teilnehmer. Melden sich 15 Personen an, belaufen such die Kosten auf 239 Euro. Machen 20 Personen mit, reduziert sich der Preis auf 179 Euro.