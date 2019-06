Kulturprojekt : Auf dem Weg zur eigenen Mitte

Die Künstlerin Frohmut Anemone in ihrem „Labyrinth“ am Honsberg. Heute startet dort das „Fest der Sinne“ mit einer Performance. Foto: Picasa

Remscheid Morgen startet die Performance „Das Labyrinth — Fest der Sinne“ in der Halskestraße in Honsberg. Veranstalter ist die Galerie „Ins Blaue“. Die Aktion lebt von der Beteiligung der Besucher.

Die Wiese im Hinterhof der Halskestraße in Honsberg verwandelt sich morgen in einen Ort der Selbsterfahrung. Gleichhohe Äste bilden einen großen Kreis. Eine Stück des Kreises bleibt offen: der Eingang ins Labyrinth. Mit Bass-Tönen von Trommeln wird der aus Oberhausen angereiste Musiker Holger Teuber die Performance von Frohmut Anemone (mit bürgerlichem Nachnamen heißt sie Klemm) eröffnen. Ihre Performance widmet den Rasen zwischen den alten Gewaghäusern um zu „einer Erlebnisfläche mit eigenen künstlerischen Erfahrungen“, wie Frohmut Anemone sagt. Nicht ihre Performance stehe morgen Nachmittag im Mittelpunkt, sondern die Aktivität des Publikums. Jeder darf und kann das Labyrinth betreten.

In einem Labyrinth kann man sich nicht verlaufen, sagt Frohmut Anemone. Trotz aller verschlungenen Pfade, die mit einem Handrasenmäher ins hoch gewachsene Gras geschnitten wurden, der Weg führt immer zur Mitte. Und von dort aus wieder zum Ausgang zurück. Mit neuer Energie, Erkenntnis und Erfahrung, so die Hoffnung. Den Rückweg begleitet eine Klanginstallation von Krzysztof Burdzy.

Ablauf Das „Fest der Sinne“ an der Halskestraße 20 bis 30 beginnt um 15 Uhr mit der Performance von Frohmut Anemone. Danach gibt es Gelegenheit zur eigenen Labyrinth-Gängen. Das Thema wird in verschiedenen Spielräumen vertieft. Tiermenschen werden geformt, Bienenikonen gemalt und ein Teil des Baumbestandes an der Halskestraße mit einem roten Faden umsponnen. Zudem haben die Ateliers geöffnet.

Durch die göttliche Rache verliebte sich Minos‘ Gemahlin Pasiphae in den Stier. Aus dieser Verbindung gebar sie den Minotaurus, ein Ungeheuer mit Menschengestalt und Stierkopf. Minos sperrte den gefährlichen Minotaurus in das von Dädalus gebaute Labyrinth ein. Fortan musste er ihm alle neun Jahre sieben Jungfrauen und sieben Jünglinge zum Fraß vorwerfen, die er als Tribut von den Athenern forderte. Von dieser Pflicht befreite der attische Königssohn Theseus das Volk: Mithilfe eines Garnknäuels, das er von Minos‘ Tochter Ariadne erhalten hatte, fand und besiegte er den Minotaurus und entkam aus dem Labyrinth.

Für Frohmut Anemone ist das Labyrinth ein Symbol und eine universale Form zugleich, die überall auf der Welt zu finden sei, in Mexiko, in Schweden und an vielen anderen Orten. Es unterscheidet sich fundamental von einem Irrgarten, in dem man sich verläuft und nicht mehr herausfindet. Der Weg im Labyrinth führt mit vielen Auf- und Abs zu einem Mittelpunkt. Der Weg sei eine Einkehr und Umkehr zugleich, ein Meditationsweg, an dessen Ende man bei sich selber lande. Die eigene Mitte kann vieles sein, ein unbekanntes Areal, ein Sehnsuchtsort, eine vertraute Stelle. Die Künstlerin wird einen roten Faden durchs Labyrinth am Honsberg ziehen, wie damals Theseus, der mit Hilfe des Ariadnefadens wieder herausfand, nachdem er den Minotaurus besiegt hatte.