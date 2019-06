Umgestaltung des Busbahnhofs : Ein neues Gesicht für den Ebert-Platz

Der neue Ebert-Platz soll neue Bäume unter anderem als Schattenspender an den Haltebuchten der Busse sowie an der Elberfelder Straße bekommen. Foto: Röser, Henning (hr)

Remscheid Mehr Grün für den Klimaschutz und mehr Sicherheit für die Nutzer nennt die Stadt als zwei zentrale Merkmale der Planung für die Umgestaltung des Busbahnhofs. Vor einem Beschluss soll es noch eine Bürgerbeteiligung geben.

Der neue Ebert-Platz soll durch das geplante Einpflanzen zahlreicher zusätzlicher Schatten spendender Bäume einen „Beitrag zum Klimaschutz leisten“. Durch eine bessere Wegeführung unter anderem über die Fläche soll zudem die Sicherheit der Buskunden verbessert werden. Das berichtete Stadtplaner Robert Wild am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss.

Wild nannte die Neuplanung, die eine Aufteilung der Fläche in einen verkleinerten Busbahnhof und einen Fußgängern vorbehaltenen barrierefreien Bürgerplatz vorsieht, „einen wichtigen Baustein für die Revitalisierung der Innenstadt“. Das dies auch beim Land NRW so eingeschätzt werde, zeige die 80-prozentige Förderung des Millionenprojekts, die dort nach Ansicht des aktuellen Planungsstand in Aussicht gestellt wurde.