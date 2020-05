Gastronomie in Remscheid : Erste Reservierungen wurden getätigt

Info

Schließungszeit Dass die Verluste der vergangenen Wochen wieder aufgeholt werden könnten, äußerte Markus Kärst in den vergangenen Wochen, sei nicht möglich: „Essen und Getränke, die nicht verkauft wurden, können wir in den nächsten Monaten nicht gut machen.“ Zudem werden nicht alle Betriebe schon am Montag öffnen. Markus Kärst beispielsweise öffnet sein Hotel Kromberg in Lüttringhausen erst am Dienstag, das Heldmann Restaurant in der Brüderstraße ab Mittwoch.