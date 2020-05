Corona-Situation in Remscheid : Krisenstabsleiter machen Lockerungen keine Angst

Corona-Situation in Remscheid

Remscheid Die Erfolge der vergangenen Wochen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus stimmen SozialdezernentThomas Neuhaus optimistisch, dass die neuen Regeln in Remscheid nicht automatisch zu Problemen führen werden.

Als Leiter des städtischen Corona-Krisenstabs hat Sozialdezernent Thomas Neuhaus in den vergangenen Wochen auch so manche unruhige Stunde gehabt. Die jetzt nach und nach in vielen Lebensbereichen greifenden Lockerungen sieht er gleichwohl im Moment „ohne Angst“, dass man das Erreichte schnell wieder verspielen könnte.