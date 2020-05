Gebäude der Deutschen Bank in Lennep verkauft : Hoffnungsschimmer für die Altstadt

Gebäude der Deutschen Bank in Lennep verkauft

Die neue Besitzerin der ehemaligen Filiale der Deutschen Bank in Lennep bezeichnet das Gebäude an der Kölner Straße 36 als „Schmuckstück“, das nun entkernt und umgebaut werden soll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Das ehemalige Gebäude der Deutschen Bank in Lennep hat eine neue Besitzerin gefunden. Nach Vorstellung von Bauingenieurin Corinna Vorwerk könnten im Erdgeschoss Café, Bäckerei und Feinkostladen einziehen.

Lange fristete das schöne altbergische Fachwerkhaus am Eingang zur Lenneper Altstadt ein mehr als tristes Dasein. Seit dem Auszug der Deutschen-Bank-Filiale vor drei Jahren stand das Gebäude an der Kölner Straße 36 leer.

Nun aber keimt Hoffnung auf, denn das mit schwarzen Schiefern verkleidete Haus ist seit geraumer Zeit eingerüstet. Tatsächlich hat die Lenneper Bauingenieurin Corinna Vorwerk das 1890 erbaute Objekt vor wenigen Tagen erworben. „Ein kleines Schmuckstück“, schwärmt die neue Besitzerin. Es sei, trotz seines Alters und relativ langen Leerstands, gut in Schuss. „Das Erdgeschoss, wo die alte Bankfiliale war, ist sehr gut erhalten. Das Holzwerk des Hauses ist allerdings stark beschädigt, das muss neu gemacht werden“, berichtet Vorwerk.

Immobilien Mit dem ehemaligen Gebäude der Deutschen Bank sind es mittlerweile drei alte Objekte der Lenneper Altstadt, die in den vergangenen Monaten neue Besitzer erhalten haben. Gero Hübenthal hat das Ladenlokal am Alter Markt erworben, indem künftig ein Café der Lebenshilfe einziehen soll. Nach langen Verhandlungen kauften Leo Schönhals und Geschäftspartner Haris Babic vorigen Herbst der Gebäudekomplex der alten Apotheke, das gut 40 Jahre leer stand. Geplant sind hier Mietwohnungen und ein Restaurant mit Außengastronomie.

Dass sich vor ihr drei Jahre lang keiner an das Gebäude gewagt habe, könnte am Denkmalschutz liegen, unter dem das Haus seit 1982 steht. Für die Fachfrau, die unter anderem über zehn Jahre lang die Sanierung der Lenneper Stadtkirche begleitet hat und die durch ihre berufliche Tätigkeit stets konstruktiv mit der Remscheider Denkmalbehörde zusammengearbeitet hat, sind die Vorgaben aber kein Problem. Sie hat auch schon konkrete Vorstellungen, was mit dem „Schmuckstück“ passieren soll: Das Objekt soll einer Mischnutzung aus Wohn- und Gewerbefläche zugeführt werden.