Remscheid will städtische Mitarbeiter belohnen : Politische Mehrheit für die Heldenprämie

Remscheid Oberbürgermeister und Personalrat prüfen Sonderzahlungen für jene Mitarbeiter der Stadt, denen durch Corona besonderer Einsatz abverlangt wird. Der OB will bei der Auswahl den sozialen Frieden in der Verwaltung nicht gefährden.

Die Stadtverwaltung prüft Mittel und Wege, um einer Auswahl ihrer Mitarbeiter, die in der Corona-Krise besonders gefordert waren und sind, eine Sonderzahlung zu überweisen. Diesen Auftrag gab ihr am Donnerstagabend der Hauptausschuss – allerdings nur mit relativ knapper Mehrheit. SPD, Grüne und FDP, die mit ihrem Antrag die „Alltagshelden“ in den unteren Lohngruppen unter anderem bei der Feuerwehr, in den Kitas, beim Kommunalen Ordnungsdienst und der Technischen Betrieben für ihren Einsatz in der Krise würdigen wollen, sowie die Linke stimmten für diesen Weg. CDU und Pro Deutschland stimmten dagegen. Die Wählergemeinschaft enthielt sich der Stimme. Weil auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) dem Antrag zustimmte, standen am Ende 13 Ja- und 9 Nein-Stimmen auf dem Papier.