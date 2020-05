Pflege- und Seniorenheime in Remscheid : Freudiges Wiedersehen am Muttertag

Am Muttertag besuchte Lutz Heinrichs seine Mutter Helga Heinrichs in der Stockder Stiftung – mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand, der durch eine Acrylglasscheibe gewährleistet wurde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Zum ersten Mal nach zwei Monaten durften Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen Besuch von Familienangehörigen empfangen. Auf Umarmungen musste zwar weiterhin verzichtet werden, Söhne und Töchter brachten jedoch Präsente mit.

Richtlinien An Muttertag registrierte die Stockder Stiftung 23 Besuche. Täglich können Bewohner nun zwischen 9 und 18.30 Uhr für eine halbe Stunde und von maximal zwei Personen Besuch empfangen – eine vorherige Anmeldung vorausgesetzt. Bewohner mit eingeschränkter Mobilität, die in ihren Zimmern bleiben müssen, dürfen pro Tag nur von einem Angehörigen und in Schutzkleidung besucht werden.

„Wir hatten letztlich Glück im Unglück“, urteilt Heinrichs. „Meine Eltern bewohnen in der Stiftung ein Ehepaar-Zimmer in der ersten Etage mit einem großen Fenster, vor das ich mich alle zwei Tage hingestellt habe.“ Vom Hof aus blickte der Sohn dann zu seinen Eltern hinauf. So konnte er zumindest den Vater regelmäßig sehen. Die Mutter, die seit einem Sturz im Rollstuhl sitzt, sah ihn über das Fenster nicht.

Am Sonntag stand zwischen Mutter und Sohn also das erste Wiedersehen nach acht Wochen an. Mit Mund- und Nasenschutz betritt Lutz Heinrichs den vorbereiteten Besucherraum, in dem seine 84-jährige Mutter Helga an einem Tisch bereits auf ihn wartet – hinter einer Acrylglasscheibe. Die Freude über das Wiedersehen ist auf beiden Seiten groß, auch wenn sich das herzliche Lächeln des Sohnes hinter der Maske nur erahnen lässt. „Wie lang haben wir uns jetzt schon nicht mehr gesehen?“, fragt die Mutter. „Seit Mitte März“, antwortet Heinrichs, während er seine Mutter anschaut. „Gut siehst du aus.“ Er packt eine kleine mit Blumen bedruckte Schachtel aus. Es sind Helga Heinrichs Lieblingspralinen aus dem Café Sahnetörtchen. Die Mutter hat einen alten Zeitungsartikel mitgebracht, mit einem alten Foto aus ihrer Kindheit, auf dem sie mit ihrer Mutter zu sehen ist.