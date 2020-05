Hauptausschuss erteilt Auftrag : Stadt soll bald Computer an Schüler verleihen

Stadt soll bald Computer an Schüler verleihen

Remscheid Alle Remscheider Schüler sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie künftig Zugang zu einem Laptop oder einen Tablet-Computer haben, um damit an digitalen Formen des Unterrichts teilnehmen zu können.

Die Stadt soll Wege finden, wie sie dies sicherstellen kann – etwa indem sie Computer an bedürftige Schüler verleiht. Nach intensiver Diskussion gab der Hauptausschuss am Donnerstag der Stadt einstimmig einen entsprechenden Auftrag.

Die durch die Corona-Epidemie bedingten Schließungen von Schulen hätten Mängel aufgezeigt, sagte Sven Wolf (SPD). Er berichtete von Schulen, wo über Aushänge am Schwarzen Brett nach unbenutzten Computern in Familien gesucht wird. Hier soll die Stadt aktiv werden. Corona habe die Notwendigkeit für einen digitalen Wandel an den Schulen noch mal verdeutlicht.