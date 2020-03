Bündnis in Remscheid hat sich formiert : Einkaufhilfe für einsame Senioren

Remscheid Sie wollen diejenigen erreichen, die keine Angehörigen in der Nähe, keinen Zugang zum Internet oder Facebook-Gruppen haben: Ein Bündnis möchte (einsamen) Senioren helfen, die aus Sorge vor einer Coronavirus-Infektionsgefahr nicht mehr das Haus oder die Wohnung verlassen.

Bei ihrem Angebot setzen die Organisatoren ausdrücklich auf die Kommunikation per Telefon. Das Einrichten der Technik habe zwar länger gedauert als das Gründen einer Facebook-Gruppe – allerdings seien so Senioren besser zu erreichen. Dies betreffe insbesondere diejenigen, die keine jüngeren Familienmitglieder haben, betont von Gerishem.

Aufgeteilt haben die Ehrenamtlichen das Stadtgebiet in drei Bereiche, so dass sich mehrere Menschen gleichzeitig für Hilfe beim Einkaufen melden können. Die Ehrenamtlichen am anderen Ende der Leitung gebe dann den Einkaufswunsch an einen weiteren Helfer weiter. Dazu werde eine verschlüsselte Datenbank mit den Daten der Einkaufshelfer geführt, sagt Pilz.