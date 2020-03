Vorbereitungen für Freibad-Saison gestartet : Helfer beseitigen groben Schmutz

Dabringhausen Vorbereitungen für Freibad-Saison: Die Aktiven im Dorf stehen unter Zeitdruck.

Nachdem stattliche 2100 Kubikmeter Wasser bereits vor einer Woche aus dem großen Mehrzweckbecken abgelaufen sind, konnte der erste Arbeits-Einsatz zur Vorbereitung der Saison im Freibad Dabringhausen beginnen. Unter anderem mit vier Hochdruckreinigern „bewaffnet“, machten sich 20 freiwillige Helfer ans Werk und entfernten den groben Schmutz aus dem größten der drei Becken im Waldbad an der Linnefe – eine tagfüllende Arbeit, weshalb die ehrenamtlichen Helfer in zwei Schichten ihre Aufgabe absolvieren.

Unter Zeitdruck stünden die freiwilligen Helfer dennoch: „Die NRW-Sommerferien sind in diesem Jahr früh terminiert, so dass uns im Vergleich zu den Vorjahren drei Wochen zur Saisonvorbereitung fehlen“, sagt er.

Vorerst sehen die Freibad-Verantwortlichen die diesjährige Saison durch die Corona-Pandemie nicht gefährdet: „Wir nehmen da jetzt keine Bewertung vor, was in drei Monaten ist – das wäre im Moment reine Spekulation.“

Weitere Arbeitseinsätze sind am 21. März, 4. und 25. April, 9. und 16. Mai sowie am 6. Juni geplant. Startschuss für die Freibad-Saison an der Linnefe ist am 26. Juni.