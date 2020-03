Ortsdurchfahrt Unterburg : Stadt gibt Eschbachstraße wieder frei

Die Bauarbeiten in Unterburg sind soweit abgeschlossen, dass Verkehr ab Montagnachmittag wieder über die Eschbachstraße einspurig fließen kann. Foto: Uwe Vetter

Solingen Die Vollsperrung an der Großbaustelle in Unterburg wird am Montag um 16 Uhr aufgehoben.

Rund fünf Monate nach Beginn der Sperrung auf der Eschbachstraße können Autofahrer von Solingen aus wieder auf direktem Weg nach Oberburg und Wermelskirchen kommen. Wie die Stadt Solingen am Montagvormittag mitgeteilt hat, soll die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Unterburg im Laufe des Tages gegen 16 Uhr beendet werden.

„Damit können die Bewohnerinnen und Bewohner Burgs ihren Stadtteil wieder auf direktem Wege erreichen“, hieß es aus dem Rathaus. Ursprünglich war geplant gewesen, die Eschbachstraße schon Ende vergangener Woche zu öffnen. Doch dieses Vorhaben war durch die starken Regenfälle der zurückliegenden Tage und die damit einhergehenden Verzögerungen an der Baustelle schließlich durchkreuzt worden.

Unabhängig davon empfiehlt die Stadt aber allen Verkehrsteilnehmern, die nicht direkt nach Unterburg wollen, weiterhin die großräumige Umleitung über Müngsten und Remscheid von und nach Wermelskirchen zu nutzen. Der Grund: Sowohl an der Burger Landstraße als auch in Unterburg selbst finden in den kommenden Wochen nach wie vor Arbeiten statt. Um Verkehrsprobleme zu verhindern, ist für den Durchgangsverkehr dementsprechend weiterhin die Umfahrung von Unterburg ratsam. Die vorhandene Umleitungsempfehlung bleibt vorerst ausgeschildert, so die Stadt Solingen.

(or)