Feuerwehr in Remscheid Lennep im Einsatz : Mieter retten sich rechtzeitig vor Kellerbrand

Foto: dpa/Marcel Kusch

Remscheid Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr am Montag durch Anwohner zu einem Kellerbrand an der Ringstraße in Lennep gerufen.

Ein Rauchwarnmelder hatte einen Bewohner aufmerksam gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war bereits Brandrauch in den Treppenraum gelangt. Glücklicherweise war das Mehrfamilienhaus nur zu einem Teil bewohnt. Die beiden Mieter konnten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Wehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach abschließender Entrauchung des Gebäudes durften die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Für die Zeit des Einsatzes blieb die Ringstraße gesperrt.

(red)