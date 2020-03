Frauenberatungsstelle in Dormagen : Hilfsangebote und Beratung für Frauen in der Krise

Dormagen Neben „Luisa ist hier“ gibt es weitere Angebote in Dormagen.

Und so hingen 2019 auch beim Dormagener Schützenfest Ende Juni in allen Damen-Toiletten im Festzelt und im Schützenhaus Hinweise auf Hilfsangebote des Vereins „Frauen helfen Frauen“. Speziell auf Dormagen zugeschnitten, zeigte das freundlich gestaltete Lebkuchenherz-Plakat die Rufnummern der Frauenberatungsstelle, die für das Gebiet des Rhein-Kreises Neuss zuständig ist. Die Aktion „together with respect“ in Kooperation mit der Dormagener Gleichstellungsbeauftragten Anja Hain wurde gut angenommen, schnell waren die Zettel mit den Kontaktdaten abgerissen.