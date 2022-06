Konzertchor Ratingen : Chor trat im Plenarsaal des NRW-Landtags auf

Ratingen. Begleitet wurden die Sänger bei diesem Benefizkonzert vom Jugendsymphonieorchester der Ukraine. Es war ein Zeichen für Freiheit und Demokratie.

In der vergangenen Woche wurde dem Konzertchor Ratingen eine besondere Ehre zuteil: Gemeinsam mit dem Jugendsymphonieorchester der Ukraine trat der Chor im Plenarsaal des NRW-Landtags in Düsseldorf bei einem Benefizkonzert auf.

Kuper sagte: „Als ich vor wenigen Wochen davon erfahren habe, dass im Juni das Jugendsinfonieorchester der Ukraine zu Gast in Nordrhein-Westfalen sein wird, war mir klar: Ein Benefizkonzert in der Herzkammer der Demokratie unseres Landes, hier im Plenarsaal – das wäre ein Signal: an die um ihre Freiheit kämpfenden Menschen in der Ukraine. Ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg!“