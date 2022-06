Inklusion vorantreiben : Geldregen für die Inklusion in Ratingen

Ratingen Die Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert“ unterstützt den Verein Vibra mit einer großzügigen Spende von 7740 Euro für die Inklusion.

Es gab eine Überraschung für den Verein zur Förderung der Inklusion (VIBRA). Die Stiftung „Gemeinsam Gutes Tun. Die Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert“ ist auf die Arbeit des Vereins aufmerksam geworden und unterstützte den Verein mit einer großzügigen Spende von 7740 Euro für die Inklusion. Überbringer der guten Nachrichten waren Björn Schulte und Michael Franzen (beide Sparkasse HRV), die die Spende an Vereinsmitglieder und Vorstand des Vereins VIBRA überreichten. „Der warme Geldregen ist für den Verein ein guter Schub, um die Inklusion in Ratingen weiter voranzubringen. Deshalb freut sich der Verein über Unterstützung, denn damit können die Webseiten des Vereins barrierefrei und in leichter Sprache gestaltet werden und weitere Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen gefördert werden“, so Karin Keune, Vorsitzende des Vereins. Mehr Information gibt es im Internet.