Ratinger besuchen Berlin : Ehrenamtler besuchen Berlin

Ratingen Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie konnte Kerstin Griese wieder ehrenamtlich Engagierte aus ihrem Wahlkreis nach Berlin einladen. 39 Ehrenamtliche – von der Ratinger Hospizbewegung über den TSV Einigkeit Dornap-Düssel bis zum ADFC Velbert – haben sich jetzt im Bundestag getroffen.

In mehreren Diskussionsrunden und in Arbeitsgruppen wurde über aktuelle Herausforderungen für das bürgerschaftliche Engagement diskutiert. „Das Ehrenamt braucht mehr Anreize“, betonte Susanne Gaschütz, die aus einer der Arbeitsgruppen berichtete. Sie engagiert sich in der Freiwilligenbörse Ratingen und sprach sich für mehr öffentliche Anerkennung und Respekt aus. Insbesondere müsse die Jugend verstärkt angesprochen werden, sich ehrenamtlich zu engagieren.