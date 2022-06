Fotografieren lernen : Mit der VHS auf Fototour durch Düsseldorf

Ratingen Die Volkshochschule Ratingen veranstaltet am Sonntag, 26. Juni, 17 bis 22.15 Uhr, in Düsseldorf den Foto-Workshop „Urban Explorations“ (Kurs-Nr. Q4302).

Bei dieser experimentellen Stadterkundung mit Uwe Schmidt fotografieren die Teilnehmenden alles, was ihnen vor die Linse kommt. Treffpunkt ist der Schlossturm am Burgplatz. Nach einer kurzen Einführung und Erklärung über die Technik und Arbeitsweise mit der Kamera geht es auch gleich los, auf die Suche nach neuen fotografischen Perspektiven und Darstellungen. Fotografische Themen bei diesem Workshop sind: Architekturfotografie, Street Art, Menschen und Szenen, Auswahl von Standpunkten sowie Experimentieren mit Belichtung und Schärfe. Weitere Informationen sind über die Homepage der Volkshochschule Ratingen möglich. Telefonische Auskünfte erteilt die VHS unter 02102/5504307 und -4308 oder per E-Mail.