Lous Dassen singt Jazz : Konzert hätte mehr Besucher verdient

West Die Düsseldorfer Jazz-Legende Lous Dassen begeisterte das Publikum im Kulturloft. Allerdings haben nur wenige den Weg zum Konzert gefunden.

„Konzert super, aber leider zu wenig Besucher“ so lautet das Fazit von Manfred Evers (Kulturkreis der Volkssolidarität Ratingen) zum ersten Konzert aus der Reihe „Jazz im Loft“ mit Lous Dassen and Friends. Lous und ihre Freunde boten Jazz vom Feinsten. Für einige Besucher war das Konzert eine Reise in ihre Jugend, wie für Renate und Gerd Simon (73/ 78). „Das erste Konzert, zu dem mein Mann mich 1969 in Düsseldorf mitnahm, war von Lous“, erzählt Renate Simon. „Ich wusste vor dem Konzertbesuch nicht, wie viele Erdnussschalen auf den Fußboden passen. Dies war anfangs irritierend für mich, aber das gehörte dazu“ so Simon weiter. Ihr Mann Gerd ergänzt, dass „die Besuche im Dr. Jazz zum Pflichtwochenendprogramm gehörten“. In den Jahrzehnten, in denen Dassen auf der Bühne steht, hat sie nichts von ihrem Elan verloren und auch ihre Stimme ist markant wie eh und je, was sie im Kulturloft wieder eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Auch wenn wir uns für das erste Konzert von Jazz im Loft mehr Besucher gewünscht hätten, werden wir weitermachen“, erklärt Oboja Adu vom Kulturloft. Insbesondere auch, weil einige Besucher*innen es sehr begrüßen, dass solche erstklassigen Konzerte auch in Ratingen-West angeboten werden. „Ich bin Lous auch dankbar, dass sie uns Tipps gegeben hat, was wir besser machen können“, so Adu abschließend.