Jahresversammlung : Funken bestätigen Vorstand im Amt

Ratingen Der Einladung zur Jahreshauptversammlung im Frankenheim Bürgerhaus sind viele Mitglieder der Stadtgarde Funken Rot-Wiss gefolgt, denn es standen neben zahlreichen Tagesordnungspunkten auch die Wahl des Vorstandes sowie des Gesamtvorstandes an.

() Vorab blickte Präsident und Vorsitzender Michael Droste in seinem Rückblick auf das letzte Jahr zurück und erinnerte an die Höhepunkte. Der Vorstand wurde für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren entlastet und der Kassenbericht zeigt, dass die Funken finanziell gut durch die Pandemie gekommen sind.