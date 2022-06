Spende in Leverkusen-Steinbüchel : 64 Mini-PCs für die Grundschule

Spende in Leverkusen-Steinbüchel

Schüler der vierten Klassen zeigten Oberbürgermeister Uwe Richrath und den Sponsoren, was sie mit den iPads schon alles können. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Steinbüchel Leverkusener Unternehmen unterstützen digitale Kompetenzen von Schülern.

Der Umgang mit iPads im Unterricht ist für die Viertklässler der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße selbstverständlich. Und das demonstrierten sie Freitagmorgen gleich vor Publikum mit ihren Lehrerinnen Melanie Went und Carmen Nowak. Konrekt vor Vertreter Leverkusener Unternehmen, die es der Schule ermöglichten, die 64 Tablet-Computer anzuschaffen. Die Kinder zeigten, wie sie die iPads fast in jedes Fach einbeziehen. Ein Jahr haben sie geübt. Denn drei kleinen Geräte sind seit vergangenem Sommer in Gebrauch.