Wallfahrer pilgern von Lintorf nach Neviges : Nachtwallfahrt zum Mariendom in Neviges

Ratingen Unter dem Motto „Willst Du mit mir gehen?“ begaben sich zahlreiche Pilgerinnen und Pilger auf die 14. Nachtwallfahrt. Ziel war der Mariendom in Velbert-Neviges. Gegenstand der Verehrung der Pilger ist das Gnadenbild von Neviges (auch Hardenberger Gnadenbild) der Jungfrau Maria.

Um 3 Uhr morgens war der große Teil der Wallfahrer in St. Johannes in Lintorf gestartet. Dort hatte Pater George Kutty den Reisesegen erteilt. Die Teilnehmer waren bunt gemischt im Alter zwischen acht und 83 Jahren. „Das Gemeinschaftsgefühl wächst von Kilometer zu Kilometer. Am Ankunftsort liegen sich dann alle offen in den Armen, dann hat sich der Weg absolut gelohnt“, stellte Wiesenhöfer rückwirkend fest. Mit einem Gottesdienst mit Pater George im Mariendom endete die Nachtwallfahrt.