Bürgerengagement in Ratingen : Gewinner der Ratinger Kunstrallye stehen fest

Ratingen Genau 100 Personen haben an der Kunstrallye durch die Ratinger Innenstadt mitgemacht. Unter ihnen wurden jetzt die Gewinner der Aktion ausgelost und auch bereits informiert. Als Glücksfeen fungierten die beiden Organisatorinnen Monika Sowa und Pauline Kugler.

Auf Initiative der Ratinger „West-Künstler“ und der Künstlergruppe „Farbenrausch“ waren im Mai im Rahmen der Kunstrallye in 18 City-Schaufenstern verschiedene Kunstobjekte und Bilder ausgestellt, die mit Objektnummern versehen waren. Ziel der Rallye war es, in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte die Kunstwerke zu entdecken und die entsprechenden Objektnummern im Teilnahmeflyer einzutragen.

Die beiden Organisatorinnen Monika Sowa und Pauline Kugler zogen ein durchweg positives Resümee der Kunstrallye, an der zu ihrer Überraschung nicht nur Ratinger, sondern auch Besucher von außerhalb teilgenommen hatten. „Es freut uns, dass wir mit unserer Aktion das Interesse einer breiten Zielgruppe an der lokalen Kunst wecken konnten. Auch das Feedback der beteiligten Einzelhändler war sehr positiv, viele berichteten uns von interessierten Blicken in ihre Schaufenster.“ Zu gewinnen gab es insgesamt neun Preise, zum Beispiel eine Dumeklemmer-Card im Wert von bis zu 100 Euro, Gutscheine für die Salzgrotte an der Bahnstraße oder für das Kino an der Lintorfer Straße und mehrere Ratingen-Regenschirme.