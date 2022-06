Laufen für Ukraine und Tafel : Schüler unterstützen Tafel und Ukraine

Homberg Bei einem Sponsorenlauf wuchsen die Kinder der Christian-Morgenstern-Schule über sich hinaus. Insgesamt erliefen sie mehr als 20.000 Euro, mit denen Ratinger Projekte unterstützt werden sollen.

Die Schüler der Christian-Morgenstern-Schule in Homberg führten im April einen Sponsorenlauf zugunsten der Betroffenen des Ukrainekrieges durch. Die Kinder hatten sich im Vorfeld um Sponsoren gekümmert, die für jede 400-Meter-Runde auf dem Sportplatz einen selbst gewählten Betrag gespendet haben. Der Lauf war ein voller Erfolg und insgesamt wurden über 20.000 Euro von den Kindern „erlaufen“. Die Spendensumme wird an ortsnahe Hilfen für vom Krieg betroffene ukrainische Familien verteilt. Ein Großteil kommt der Ratinger Tafel (12.500 Euro) sowie dem Verein Interkulturelles Zentrum „Kontakt“ in Ratingen (5.000 Euro) für die erste Versorgung ukrainischer Geflüchteter zugute. Einen kleineren Betrag von 500 Euro erhält eine private Organisation, die sich für Familien vor Ort engagiert.

Mit dem Rest des Spendengelds werden Kinder unterstützt, die bereits an der CMS unterrichtet werden oder zukünftig noch nach Homberg kommen werden. Um flexibel und zeitnah auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können, verbleibt das Geld zweckgebunden an der Grundschule, um schulische Materialien anzuschaffen oder die Teilnahme an Ausflügen zu ermöglichen. Aktuell sind elf ukrainische Kinder an der Schule, die sich gut eingelebt haben.