Kinderballett : 150 Tänzer stehen im Stadttheater auf der Bühne

Ratingen Das Ratinger Kinderballett feiert seinen 50. Geburtstag. Zum großen Showtag präsentierten rund 150 Tänzer im Stadttheater „Aufruhr im Märchenwald“.

Eine Institution des kulturellen und sportlichen Lebens in Ratingen feiert 50. Geburtstag: Das Ratinger Kinderballett wurde 1972 von Bärbel Frowein-Grabensee auf der Turmstraße gegründet. Seitdem hat es sich durch eine Vielzahl an Auftritten und Veranstaltungen in Ratingen und Umgebung einen Namen gemacht und ist kontinuierlich gewachsen. 2009 übernahm Silke Hester die Ballettschule von Bärbel Frowein-Grabensee und führte sie 2016 unter dem Namen „Ballett & mehr“ mit der Ballettschule Condon zusammen, die sie zusätzlich im Jahr 2015 von deren Gründerin, Auriel C. Drobeck-Condon, übernommen hatte. Am Stadionring 1 und in der Dependance in Düsseldorf Grafenberg wird nach dem System der Londoner Royal Academy of Dance unterrichtet. Die Ballettschüler absolvieren regelmäßig die weltweit etablierten Prüfungen der Akademie. Silke Hester ist dort registrierte Lehrerin.