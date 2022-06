Erwachsenenbildung in Ratingen : Neues VHS-Programm erscheint ab Samstag

Erwachsenenbildung in Ratingen

RATINGEN Das neue Semester beginnt am 29. August. Das neue Programm ist aber schon ab Samstag über die Homepage www.vhs-ratingen.de abrufbar.

(RP) Die vergangenen Jahre der Pandemie und auch die aktuellen Unsicherheiten bezüglich der Corona-Situation, dem Krieg in der Ukraine , Inflation und Energieknappheit stellen uns alle vor große Herausforderungen. Das Herbst-Programm der VHS wird jetzt unter dem Motto „zusammen.halten“ veröffentlicht und das Team der VHS möchte damit verdeutlichen, wie wichtig gerade jetzt die Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung sind.

Das kommende Semester bietet wie gewohnt viele Möglichkeiten, sich in verschiedenen Themenbereichen – sei es Politik, Kultur, Gesundheit oder Fremdsprachen – weiterzubilden, Gleichgesinnte kennen zu lernen und sich in der Gruppe auszutauschen.

Dieses Programm ist das letzte, das unter der Leitung von Claudia Stawicki zusammengestellt wurde. Sie verlässt nach neun Jahren VHS-Arbeit das Amt im Minoritenkloster. „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden, unseren Kooperationspartnern, allen Dozenten und den Kollegen in der Stadtverwaltung bedanken. Die Arbeit in der VHS Ratingen hat mir stets viel Freude gemacht. Nun steht für mich ein neuer Lebensabschnitt im Norden Deutschlands an“, fasst die VHS-Leiterin zusammen.

