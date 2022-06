Bürgersprechstunde : Stadt informiert zum Thema Sonnenenergie

Ratingen Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW bietet die Stadt Ratingen am Dienstag, 28. Juni, eine digitale Bürgersprechstunde an.

() Spätestens seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist der Wunsch vieler Bürger, unabhängiger vom Energienetz zu werden, gestiegen und einige liebäugeln mit Sonnenenergie. Während der Planung einer eigenen Photovoltaik-Anlage (PV) kommen dabei in der Regel viele Fragen auf.

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW bietet die Stadt Ratingen eine digitale Bürgersprechstunde an. Alle Interessierten sind eingeladen, am Dienstag, 28. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr an dem kostenfreien Angebot teilzunehmen. Im Rahmen der Sprechstunde können Fragen rund um das Thema Photovoltaik mit der Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW, Susanne Berger, erörtert werden.