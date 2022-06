Abschied in Mönchengladbach : Christian Malescov gibt sein letztes Konzert

Mönchengladbach Der ehemalige Leiter der städtischen Musikschule verabschiedet sich mit Mussorgsky, Brahms, Schubert – und vielen ehemaligen Schülern, die mit ihm musizieren werden.

Alle drei sind Gewächse der Musikschule Mönchengladbach. Sie kehren am Montag zu ihren Wurzeln zurück und spielen gemeinsam mit den Schülern des aktuellen Jugendsinfonieorchesters. Lukas Beno ist inzwischen eine internationale Größe in der Trompetenszene. Er hat am Sonntag Abend und Dienstag Morgen Konzerte in Leipzig. Dennoch hat er Malescovs Abschiedskonzert in seinen Terminplan gequetscht, weil er sehr gerne dabei sein wollte. „Ich mag Christian sehr und fühle mich der Musikschule immer noch so nah, dass das für mich keine Frage ist“, sagt er.