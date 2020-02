Verkehr : Stadt macht Tempo: Radweg wird saniert

Die Verwaltung nimmt das Projekt zwischen Ratingen Mitte und Lintorf in Angriff, obwohl das Land zuständig ist.

Das Besondere an dieser Maßnahme, die in diesem Jahr starten soll, ist die Tatsache, dass sie von der Stadt in Angriff genommen wird, obwohl die L 239 sich im gesamten betroffenen Abschnitt in der Straßenbaulast des Landes NRW befindet. Die unterschiedliche Zuständigkeit ist vor allem bei den straßenbegleitenden Radwegen zwischen den verschiedenen Orten und Ortsteilen ein Problem. Aufgrund seiner Siedlungsstruktur hat Ratingen davon eine Menge, die meisten sind in schlechtem Zustand, die Stadt hat aber keinen unmittelbaren Zugriff, da es sich fast ausschließlich um Kreis- oder Landesstraßen handelt. Im vergangenen Jahr gab es aber einen ersten Erfolg: Der Kreis Mettmann konnte dazu gebracht werden, die besonders schlechten Radwege zwischen Knittkuhl und Ratingen Süd (Knittkuhler Straße) sowie zwischen Breitscheid-Nord und Lintorf (Kahlenbergsweg, Lintorfer Weg) zu asphaltieren (die RP berichtete).