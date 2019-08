Ratingen : Grüne: L 239 braucht einen Radweg

Die Kreistagsfraktion bemängelt die schlechte Planungsfähigkeit auf dieser wichtigen Trasse.

Da dreht man buchstäblich am Rad, jedenfalls gibt es allgemeines Kopfschütteln bei den Grünen: „Wenn der ADFC im Zusammenhang mit der Sanierung der L 239 und dem Bau eines geschotterten Notgehwegs statt eines Rad-Gehwegs von einem Schildbürgerstreich spricht, dann ist das eine freundliche Untertreibung,“ sagt Felix Gorris, Ratinger Kreistagsabgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen, und er ergänzt: „Im Jahr 2018 wurden wir das erste Mal über die Planungen der Sanierung und Erweiterung des ca. 3 km langen Teilstücks der L 239 zwischen A3 und A44 informiert. Diese Planung enthielt nicht etwa den dringend benötigten Rad-Gehweg, sondern stattdessen einen 1,50 Meter breiten geschotterten Notgehweg. Ein Radweg an diesem Teilstück wäre aber die einzige alltagstaugliche Verbindung zwischen der A3 und Ratingen. Zumal das ausgebaute Stück der L239 zwischen Mettmann und A3 schon mit einem Rad-Gehweg ausgestattet ist.“

Ein alternativer Radweg über die Felder wäre touristisch vielleicht interessant aber nicht alltagstauglich, da dieser immer länger als ein Radweg an der L239 wäre und aus Sicherheitsgründen in der dunklen Jahreszeit von niemandem genutzt würde. Mehrfache Anfragen und Anträge der Grünen-Fraktion im Mettmanner Kreistag zur Änderung der Planungen mit dem Ziel, doch noch einen Radweg an der L239 zu bauen, wurden abgelehnt.