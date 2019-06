Mettmann/Ratingen : Politik fordert Radweg entlang der L 239

METTMANN/RATINGEN Der Kreistag spricht sich einstimmig für einen separaten Weg aus. Eine Notstrecke sei keine Lösung.

Die Sanierung des vierten Bauabschnittes der L239 zwischen Mettmann und Ratingen soll 2022 beginnen. Noch besteht keine Einigung zwischen dem Kreis Mettmann und dem Landesbetrieb Straßen.NRW darüber, wie die Sanierung ausgestaltet werden soll. Die Städte wünschen sich einen befestigten Geh- und Radweg entlang des Abschnitts zwischen A3 und A44, wie er bereits an den schon ausgebauten Teilstücken der L239 existiert. Im Verkehrswegebedarfsplan des Landes ist jedoch nur ein 1,50 Meter breiter, unbefestigter „Notgehweg“ vorgesehen. Nun wurde das Thema auch im Kreistag diskutiert.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte den Antrag gestellt, dass die Kreisverwaltung die Landesbehörde auffordern solle, den seit 1976 geplanten Neubau der L239 aus dem Bedarfsplan herauszunehmen und stattdessen den Bau eines Radweges in die Planung des Ausbaus der bestehenden Landstraße aufzunehmen. Die Sanierung der L239 ist nötig, weil sie so schmal und kurvig ist, dass es in den vergangenen Jahren zu Unfallhäufungen kam.