Jecke Sportler : TuS Lintorf beteiligt sich am Kinderkarnevalszug

TuS Lintorf beteiligt sich am Kinderkarnevalszug

(RP) Der TuS 08 Lintorf nimmt wieder mit einem Motivwagen am Kinderzug in Lintorf teil, um den Kindern einen ereignisreichen Karnevalstag zu bieten. Das vereinseigene Motto lautet: „TuS – Rasant – sportlich!

Los geht es am Karnevalssonntag um 13.30 Uhr auf der Krummenweger Straße in Lintorf mit dem Aufstellen der Gruppe. Der gesamte Tross wird sich dann gegen 14.11 Uhr in Bewegung setzen.