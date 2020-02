Handball : TV Ratingen ist guter Dinge

Spielmacher Tristan Beckmann (links) und der TV Ratingen dürfen beim Bergischen HC II im Angriff nicht viele Fehler machen. Foto: Fries, Stefan (frs)

Ratingen Bereits heute Abend tritt der Tabellensechste der Handball-Verbandsliga beim -zweiten Bergischer HC II an und rechnet sich dabei in Solingen durchaus etwas aus. Trainer Jörg Schomburg weiß, was auf sein Team zukommt und würde gerne der befreundeten SG Überruhr ein wenig Schützenhilfe im Aufstiegskampf leisten.

Bereits am heutigen Freitag (20.30 Uhr) muss der TV Ratingen in der Handball-Verbandsliga beim Bergischen HC II antreten, die Gastgeber hatten schon länger angefragt, ob sie diese Partie vorverlegen könnten, um eventuell mehr Zuschauer aus dem Solinger Umland zu bekommen. Der TV sagte zu, er fährt also nun schon zum Tabellenzweiten, der am vergangenen Wochenende durch eine 20:29-Niederlage bei der drittplatzierten SG Überruhr die Tabellenführung abgeben musste. „Das wird ein schweres Unterfangen, vor allem, weil der BHC das Spitzenspiel verloren hat und sicher alles daransetzen wird, sich gegen uns zu rehabilitieren“, sagt TV-Trainer Jörg Schomburg.

Er fährt mit seiner Mannschaft aber keineswegs in die Sporthalle Wittkulle, um sich dort „auf die Mütze geben zu lassen. Ich bin schon guter Dinge, dass wir uns da gut verkaufen und – wenn alles optimal läuft – sogar etwas mitnehmen können“. Das Rezept dafür: „Wir dürfen vorne kaum Fehler machen, der BHC kommt sehr schnell nach vorne, vor allem über die linke Seite. Mit der 6:0-Abwehr, die in eine 3:3-Deckung übergehen kann, erzwingen die Bergischen oft Fehler, aber wir haben uns darauf vorbereitet und wissen, was uns erwartet. Wir müssen konzentriert sein und einen schnellen Rückzug haben“, sagt Schomburg, der ergänzt: „Hinten müssen wir aggressiv und kompakt verteidigen. Das sind alles top ausgebildete Spieler, aber viele eben auch noch jung. Da müssen wir robust arbeiten, und wenn wir sie in den gebundenen Angriff kriegen, können wir ihnen Probleme bereiten.“ Einzig Tobias Demming (Urlaub) fehlt dem TV in Solingen.