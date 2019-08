Ratingen : Drei Verletzte bei Unfall auf Blyth-Valley-Ring

(RP/kle) Schwerer Unfall am vergangenen Sonntagnachmittag: Ein 32-jähriger Ratinger war gegen 16.40 Uhr mit seinem Chevrolet Camaro auf dem Blyth-Valley-Ring in Richtung Lintorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Anschlussstelle A52 nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den BMW X1 eines 57-jährigen Ratingers, der auf dem Linksabbiegestreifen auf die A52 bei roter Ampel wartete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls um 20 Meter nach hinten geschoben. Beide Fahrer sowie eine 75-jährige Beifahrerin im BMW erlitten dabei schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden sie mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser zur stationären Behandlung gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurden die Entnahme einer Blutprobe bei dem 32-Jährigen sowie die Sicherstellung seines Handys angeordnet.