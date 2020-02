Ausgehen : Rock im Club, Film in der Dorfkirche

Heiligenhaus Die Gene Caberra Band bringt einen neuen Sound in den Club. Um Musik geht es auch in einem französischen Spielfilm.

(RP/köh) Das Kino- Team des Förderkreises der Dorfkirche Isenbügel lädt – in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenhaus – wieder einmal zu zwei Kinoabenden ein mit schönen französischen Filmen. Gezeigt werden am Montag, 10. Februar, „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ – ein Film über die potentielle Sogkraft der Musik. Und am Donnerstag, 13. Februar: „Tanguy - Der Nesthocker“ – ein witziger und sehr französischer Film für die ganze Familie über einen erfolgreichen jungen Mann, der die Vorzüge des elterlichen Zuhauses nicht aufgeben will. Filmstart ist jeweils gegen 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zwischendurch, am Am 12. Februar, 20 Uhr, gastiert die „Gene Caberra Band“ in Heiligenhaus im Club an der Hülsbecker Straße 16. Hinter dem Auftritt steckt ziemlich frühe Karriere: Gerade einmal fünf Jahre alt ist Gene Caberra, als er – inspiriert von den alten Blues- und Rock-Kassetten seines Vaters – beginnt, Gitarre zu spielen.

Der erste Song, den er sich beibringt, ist Ben E. Kings „Stand By Me“, der ihn frühzeitig dazu animiert, auch zu singen und Songs zu schreiben. Mit zwölf Jahren startet Gene seine erste Band, veröffentlicht erste Songs und spielt nach dem Schulunterricht in Bars und überall, wo man ihn spielen lässt. Als Jugendlicher wird er als Mitglied der Band „The Black Pony“ zum Teen Idol. Trotz des Erfolges (TV-Auftritte, Einstieg in die deutschen Single- und Albumcharts) wird ihm zunehmend klar, dass er sich mit diesem Projekt als Musiker nicht verwirklichen kann.

Er arbeitet an seiner Karriere als Session-Gitarrist, spielt im Studio für „The Voice of Germany“ und „Unser Star für Baku“, gründet 2013 eine Progressive-Rock-Band und entdeckt gleichzeitig seine Liebe für Gypsy Jazz und Django Reinhardt, der zu einem seiner größten Einflüsse wird. 2015 erhält Gene ein Stipendium vom British and Irish Modern Music Institute, das er jedoch ablehnt, um sich weiter aufs Songwriting und Auftreten zu konzentrieren.

Etwa zeitgleich startet er den YouTube-Kanal CaberraTV, auf dem mittlerweile 18.000 Abonnenten seinen Gitarren-Tutorials folgen. Als er sich 2017 auf dem Dachboden einer Scheune zwei Wochen lang einschließt, um eine Handvoll seiner Songs aufzunehmen, entstehen die Grundlagen der EP „Attic Tape“, für dessen Fertigstellung er sich mit Bassist René Flächsenhaar und Schlagzeuger Mathias Uredat zusammentut. Gemeinsam Idee: Sie wollen als Gene Caberra Band die Liebe zum Blues mit Einflüssen aus R&B, Soul, einer Portion Rock’n’Roll und Pop vereinen.