Brauchtum : Sie feiern Karneval ohne Grenzen

Ratingen ist bunt – zwei Ex-Prinzen werben für Integration und Miteinander. Beim Rosenmontagszug gibt es wieder eine große Fußgruppe.

Awasum will Karneval ohne Grenzen feiern – zusammen mit Menschen, die mitunter stigmatisiert werden, die nicht selten eine Außenseiter-Rolle haben. Seine Botschaft: Diese Menschen gehören ohne Wenn und Aber in die Mitte der Gesellschaft.

Die Kinder, so Becker, sind immer mit viel Eifer bei der Sache. In den vergangenen Jahren war es so, dass man mit den geworfenen Naschereien auf der Strecke des Rosenmontagszuges nicht sehr weit kam. „Da hatten wir keinen Nachschub mehr“, erklärt Woywod.

Auf der Basis einer gemeinsamen Initiative des Integrationsrats, der Caritas, der Diakonie und der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Kreisvereinigung Mettmann, laufen also auch in diesem Jahr Bürger mit Migrations- und Integrationshintergrund beim Rosenmontagszug mit. Ratingen präsentiere sich als weltoffene Stadt, in der alle Bürger ihren Platz im Karnevalsbrauchtum haben, so die Organisatoren.