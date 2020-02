Ratingen : Politiker sind entsetzt über Wahl in Thüringen

Ratingen Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum kurzzeitig neuen Thüringer Ministerpräsidenten hat auch in der Kommunalpolitik für heftige Diskussionen gesorgt. Das sind die Reaktionen der Ratinger Parteien und Fraktionen auf Wahl und Rücktritt des Mannes, der mit AfD-Stimmen zum Landesvater gewählt worden ist.

Am Donnerstagmittag hat Kemmerich dann seinen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten angekündigt. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Ewald Vielhaus ist es „entsetzlich, was da abgelaufen ist“. Kemmerich hätte die Wahl niemals annehmen dürfen. „Ich schäme mich dafür“, sagt Vielhaus, der betont, dass er als Lokalpolitiker leider machtlos diesem Ergebnis in Thüringen gegenübersteht. Ähnlich sieht es bei der FDP aus. Fraktionschefin Hannelore Hanning plädiert am Donnerstagmorgen für Kemmerichs sofortigen Rücktritt sowie für Neuwahlen. „Das tut uns als FDP insgesamt nicht gut.“ Sie meint, dass es im entscheidenden dritten Wahlgang aber keine Absprachen zwischen Union, FDP und AfD gegeben habe.