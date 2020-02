Kurzgeschichten : Ratinger Autorin mit Text in Anthologie vertreten

(RP) Die Ratinger Autorin Raina Bodyk ist in der im Januar 2020 erschienenen Geschichten-Anthologie „Der Kreis der Zeit" vertreten, die vom Schreiblust-Verlag herausgegeben worden ist.

Raina Bodyk, geboren 1950 in Büderich, lebt in Ratingen. An der Uni Münster hat sie Germanistik und Philosophie studiert, später in Köln Bibliotheks- und Informationswesen. Sie leitete bis 2014 die Bibliothek einer technischen Spezialbibliothek in Düsseldorf. Als Hobby schreibt sie Kurzgeschichten.