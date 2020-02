Hetterscheidt : Geplanter Spielplatz steht in der Kritik

Anja Billau-Espey, Ratsmitglied der SPD, moniert die Pläne für den neuen Spielplatz in Hetterscheidt. Foto: RP/SPD Heiligenhaus

Heiligenhaus Das Gelände am Wasserspeicher in Hetterscheidt ist einer von vier vorgesehenen Schwerpunkt-Standorten.

Heiligenhaus Der Bolzplatz und Spielplatz in Hetterscheidt an der Humboldtstraße musste der Erweiterung eines Unternehmens weichen. Jetzt plant die Verwaltung der Stadt den versprochenen und im Stadtrat beschlossenen Ersatz.

Die Spielplatzplanung am Wasserspeicher hält SPD-Ratsmitglied Anja Billau-Espey jedoch für „ein bisschen an den Kindern vorbei geplant. „Es gibt viele Plätze, die wirklich toll aussehen sowie kind- und jugendgerecht gestaltet sind“, sagt sie. Der in Hetterscheidt wird nach den bisherigen Planungen aus Sicht der Mutter von zwei Kindern allerdings nicht dazugehören.

INFO Routinearbeiten im Jahreslauf Die Pflege der Spielplätze, Bolzplätze und Sportanlagen beinhaltet die Sichtkontrolle auf Verunreinigungen, die umgehend zu beseitigen sind. Außerdem sind die Spielgeräte auf oberflächliche Schäden zu prüfen. Die Funktionskontrolle umfasst routinemäßige Inspektionen auf Funktionalität, Stabilität und Verschleiß. Geprüft werden Standfestigkeit und Funktionalität. Einmal jährlich erfolgt zudem die Hauptinspektion durch einen Prüfer.

Konkret handelt es sich um eine aus ihrer Sicht „um eine eher halbherzig gestaltete BMX-Rundstrecke oder die Schaukelanlage, die heute kein Kind mehr auf den Spielplatz lockt“. Nach Billau-Espeys Ansicht müssten die unterschiedlichen Altersgruppen zu zielgerichteter Kreativität eingeladen werden.

„Nur wenn die Nutzer des Areals dort sinnvoll ihre Zeit verbringen können, wird die Zielsetzung gegenüber den Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt erreicht“, sagt sie So sei dann auch der plötzliche Wegfall des gedachten Grillplatzes sicherlich ein Schritt in die falsche Richtung. Ihre vorschläge: „Insbesondere in der Größenplanung des Fußballfeldes und dem Standort des Basketballkorbes muss es Verbesserungen geben. Gleiches hatte der Jugendrat der Stadt bereits auf einem früheren Arbeitstreffen angemerkt.“

Billau-Espey betrachtet das Thema im Gespräch mit unserer Redaktion auch grundsätzlich: „Gut, wenn Organisationen wie der Jugendrat eingebunden werden. Allerdings dürfen dessen Vertreter auch nicht für Themen instrumentalisiert werden. Ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten müssen genutzt werden und dürfen keinen Feigenblatt-charakter haben.“