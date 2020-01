Lintorf/Breitscheid : Grüne wollen Radweg sichern

Lintorf/Breitscheid (RP) Im Bezirksausschuss Lintorf/Breitscheid, der am Dienstag, 28. Januar tagt, will Thomas Pokladek (Bündnis 90/Die Grünen) anregen, den Radweg an der L 239 zu sichern. „Wir begrüßen den Ausbau des Radwegs an der L 239 zwischen Lintorf und Ratingen Mitte“, sagte Pokladek.

Er beantragt, den Radweg durch Leitplanken zu sichern, durchbrochen an den zu querenden Stellen Brücke Tiefenbroicher Straße, Oberbusch und Brücke Jägerhofstraße. Pokladek betonte: „Dies dient der Sicherheit der Radfahrer und verhindert, dass der Radweg im Bereich der Kleingartenanlage entlang der L 239 durch die Gartenbesitzer und Lkw zugeparkt und beschädigt wird. Für die Gartenbesitzer steht ein Parkplatz am Oberbusch zur Verfügung, sie werden nicht benachteiligt.“