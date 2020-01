Projekt : Stadt errichtet neue Kita in Containern

Die Einrichtung kann zum 1. August in Betrieb gehen. Die Bürger Union kritisiert den Kauf der Boxen.

Die Stadt treibt ihr Ausbauprogramm in Sachen Kita-Plätze weiter voran. In Ratingen West entsteht auf dem Gelände des Sportplatzes Gothaer Straße in Container-Bauweise eine viergruppige Interims-Kita in unmittelbarer Nähe zu der bestehenden Kindertagesstätte Gothaer Straße 19.

In der Interims-Kindertagesstätte entstehen insgesamt 22 Plätze für unter dreijährige Kinder und 53 Ü3-Plätze. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Einrichtung mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 1. August in Betrieb gehen. Die Container-Elemente stehen bereits am Ort. In modularer Bauweise bilden sie ein lang gestrecktes, eingeschossiges Gebäude, das mit einer warmen Holzoberfläche versehen wurde. Die vier Gruppenräume sind an der östlichen Längsseite zum Garten hin angeordnet. Von dort aus kann das gesamte Spielgelände von der überdachten Terrasse aus stufenlos erreicht werden. Der Innenausbau und die Möblierung der Kita erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.