Projekt : Fassadenprogramm macht die City schöner

(RP/kle) Die Innenstadt wird mehr und mehr zum Aushängeschild. Dafür soll das Fassaden- und Hofflächenprogramm mit Blick aufs Integrierte Handlungskonzept Ratingen Zentrum (INTEK) sorgen. Die Stadt hat zu Beginn des Jahres die zweite Förderperiode für dieses Programm zur Aufwertung des Stadtbildes eingeläutet.

In den vergangenen drei Jahren sind 31 Immobilien in der Ratinger City aufgewertet worden, das historische Stadtbild ist also bereits an vielen Stellen verschönert worden. Die jüngsten Objekte befinden sich beispielsweise an der Oberstraße 56, der Suitbertusstraße 4 bis 6 und an der Bechemer Straße 36. An zentraler Stelle an der Oberstraße/Ecke Bahnstraße erstrahlt das Gebäude durch eine umfassende Neugestaltung in neuem Glanz.