Schwimmen : Schwimm-Nachwuchs des TVR steigert sich deutlich

Ratingen Das Ratinger Angerbad war am Wochenende wieder voller hoch motivierter Nachwuchsschwimmer. Viele bestritten zum ersten Mal einen Schwimmwettkampf und waren entsprechend aufgeregt, als sie vor den Augen ihrer Eltern ins Wasser sprangen. Laute Anfeuerungsrufe schallten durch das Schwimmbad und sorgten für eine entsprechende Atmosphäre.

Für die ganz Jungen standen beim kindgerechten Wettkampf 25 Meter auf dem Programm, die älteren gingen über 50 Meter in den einzelnen Lagen sowie über 100 Meter ins Wasser. Insgesamt 406 Sportler absolvierten mehr als 1300 Starts. Darunter waren 88 Aktive des TV Ratingen, die am Ende auf 34 erste, 28 zweite und 31 dritte Plätze kamen. Wichtiger war den Trainern des TV aber die sportliche Weiterentwicklung. Mit 143 persönlichen Bestzeiten sowie einem Vereinsrekord konnte bei fast jedem zweiten Start eine entsprechende Leistungssteigerung notiert werden. Den neuen Vereinsrekord schaffte die 16-jährige Charlotte Wendel über die 100 m Freistil in schnellen 0:58,40 Minuten. Dazu wusste sie über die 100 m Brust in 1:13,95 zu überzeugen. Bei den Jungen konnte Hugo Richter (Jg. 2008) mit drei ersten Plätzen über 200 m Lagen sowie 100 m Freistil und Schmetterling überzeugen.