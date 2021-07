Lintorf : Dreiste Unfallflucht in betrunkenem Zustand

Lintorf Fahrerin machte sich nach Unfall aus dem Staub.

(RP) Am späten Dienstagabend kam es auf der Straße Lintorfer Markt zu einer dreisten Verkehrsunfallflucht, die jedoch wegen einer sehr guten Zeugenaussage schnell geklärt werden konnte. Als eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Lintorf mit ihrem schwarzen Peugeot 207 den Lintorfer Markt in Richtung Speestraße befuhr, musste sie ihr Fahrzeug hinter einem in gleicher Richtung vorausfahrenden Mercedes stoppen, dessen 39-jährige Fahrerin aus Ratingen ihren silbergrauen A 180 CDI in Höhe der Hausnummer 5 mittig auf der Fahrspur gestoppt hatte. Als die Mercedes-Fahrerin plötzlich rückwärts fuhr, kam es zur Kollision mit dem bereits stehenden Peugeot. Hierbei entstand kein Personen-, jedoch erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer geschätzten Gesamthöhe von mindestens 3.500 Euro.