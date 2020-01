Karneval : Das ist die größte Jecken-Party der Stadt

Es war eine großartige Karnevalssitzung: Die Jecken ließen es in der Kant-Aula so richtig krachen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Sitzung der Heljens-Jecken in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums war eine tolle organisatorische Leistung. Es gab viele fleißige Helfer.

Die Veranstaltung in der Aula des IKG ist ausverkauft. Die vielen Karnevalsfreunde sind gekommen, um eine fröhliche Sitzung der Heljens-Jecken mitzuerleben und um die fünfte Jahreszeit so richtig zu feiern. Damit sich alle Besucher wohlfühlen und ausgelassen sein können, arbeiten die vielen fleißigen Helfer der Heljens-Jecken seit Jahresanfang unter Hochdruck. Gruppen einteilen, Helfer suchen. Zahlreiche Tische, Bänke und Stühle mussten gestellt werden. „Die Tische sind unser Eigentum“, verrät der stellvertretende Vorsitzende Lothar Peters.

„Wir haben einen Bierwagen hier unten stehen“, erzählt Lothar Peters. „Die Bierfässer müssen alle nach oben getragen werden.“ Scherzend fügt er hinzu: „Dafür haben wir sogenannte Schlepper.“ Allein 96 Flaschen Sekt wurden bereitgestellt. In der Küche haben emsige Helfer seit dem frühen Nachmittag eifrig gewerkelt, um die vielen Vesper- und Käseplatten vorzubereiten und Brötchen zu belegen. „Das sind alles Leute, die schon Erfahrung haben“, weiß Peters, „schließlich ist das schon das dritte Mal.“ Erfahrung haben auch die 22 Helfer, die als Kellner und Bedienung im Saal unterwegs sind, so wie Okan, der bereits von Anfang an dabei ist.

„Das macht super Spaß mit den ganzen Menschen hier“, schwärmt er. „Ich bin hier in Heiligenhaus groß geworden.“ Für acht Tische ist er mit einigen Kollegen zuständig. „Wir tragen bestimmt 500 bis 1.000 Getränke am Abend raus“, schätzt er. Wird er da nicht irgendwann müde? Okan lacht. „Nein, man ist immer im Takt, hat fast keine Pause.“ Nur ein oder zwei Zigaretten gönnt er sich während der Veranstaltung. Nach so einem Abend fällt man sicher todmüde ins Bett. „Wenn ich dann im Bett liege, dann spüre ich es schon“, gibt Okan zu. Trotzdem überwiegt die Freude, und er verspricht: „Jederzeit wieder!“ Neben den Kellnern sind noch weitere 15 Helfer an diesem Abend im Einsatz. „An der Kasse und auf der Bühne“, erzählt Lothar Peters.